Tenta il suicidio dopo la separazione nella sua autovettura sul lungofiume dei poeti, salvato dai carabinieri

Un uomo di 45 anni ha tentato il suicidio nella notte del 14 giugno sul lungofiume dei poeti. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Pescara sono intervenuti dopo una segnalazione da parte di una persona che ha notato una autovettura con un tubo collegato alla marmitta che finiva dentro l'abitacolo, con l'auto accesa e la presenza di un uomo all'interno.

I militari intervenuti, appena giunti sul luogo della segnalazione riuscivano a tirar fuori dall’abitacolo un uomo 45enne, in stato confusionale, e che era stato colpito da uno stato depressivo a seguito della recente separazione coniugale. Sul posto è arrivata un'ambulanza che lo ha trasportato in ospedale. Non è in pericolo di vita, e l'intervento dei militari è stato provvidenziale per evitare il peggio.