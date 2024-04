Ennesimo tentativo di suicidio in un carcere abruzzese: salvato da un'agente della penitenziaria

È il sindacato a riferire quanto all'alba sarebbe avvenuto nel carcere di Castrogno (Teramo). Portato in infermeria il giovane detenuto avrebbe continuato a minacciare di volersi uccidere: è stato portato in ospedale e sottoposto a Tso. Elogi per il gesto dell'agente, ma sul problema una nuova denuncia: "Non c'è personale sanitario"