Tentato omicidio in piazza Salotto, via alla perizia su Federico Pecorale: il 18 maggio si torna in aula

Sessanta giorni per depositare la perizia con il processo che prenderà il via, con la prima udienza dibattimentale, il 18 maggio. Questa mattina,giovedì 16 febbraio, per la seconda volta Federico Pecorale e Yelfry Guzman si sono ritrovati nella stessa aula del tribunale di Pescara per il giuramento della psichiatra Federica Vellante incaricata dal giudice per le indagini preliminari Nicola Colantonio, di eseguire la perizia psichiatrica sul 29enne che il 10 aprile 2022 ha sparato al cuoco 23enne di origine dominicana da quel giorno costretto sulla sedia a rotelle.

Un'udienza tecnica nel corso della quale sono stati conferiti anche gli incarichi ai consulenti di parte. Per Yelfri il suo legale, Paolo Bisceglie, si è affidato allo psicologo Michele D'Andreagiovanni e alla criminologa Carmen Fedele. L'avvocato di Pecorale, Valentina Aragona del foro diRoma, ha invece affidato l'incarico allo psicologo Gianmarino Resalli e ad un altro criminologo forense.

Lo scopo è quello di valutare non solo l'eventuale infermità al momento dei fatti, ma anche la pericolosità attuale dell'imputato.

Rispondendo alla stampa l'avvocato Bisceglie ha sottolineato come le operazioni peritali siano iniziate oggi stesso esprimendo quindi soddisfazione per la celerità dato che, aveva già avuto modo di dire a IlPescara il 2 febbraio, il timore era quello di arrivare alla scadenza della misura cautelare cui è sottoposto Pecorale attualmente detenuto nel carcere di Viterbo.

In quell'occasione era stato proprio il gip ad accogliere la richiesta del legale del 29enne originario di Montesilvano che quel giorno avrebbe sparato a Guzman all'interno di Casa Rustì, in piazza della Rinascita, per gli arrosticini non salati bene.