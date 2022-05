Tentato omicidio in piazza Salotto: interrogato Pecorale, il pm secreta gli atti

È stato interrogato nel primo pomeriggio di oggi 4 maggio nel carcere di Pescara Federico Pecorale, il 29enne che lo scorso 10 aprile ha sparato diversi colpi di pistola contro Yelfry Guzman, cuoco del ristorante Casa Rustì in piazza Salotto al termine di un banale diverbio. Lo ha riferito a IlPescara.it l'avvocato difensore Florenzo Coletti al termine dell'interrogatorio alla presenza del pubblico ministero e del dirigente della squadra mobile di Pescara. Lo stesso pubblico ministero ha secretato gli atti.

L'avvocato ha fatto sapere di aver trovato il suo assistito in buone condizioni fisiche ma dal punto di vista piscologico è particolarmente sofferente, con problemi di memoria e confusione mentale che, ribadisce il legale, confermano quanto da lui sostenuto da tempo ovvero che Pecorale ha necessità di un supporto psicosanitario. Proprio in merito alla richiesta della perizia psichiatrica avanzata dall'avvoato Coletti, la data non è stata ancora fissata in quanto la difesa attende di completare la relazione che verrà poi utilizzata per un confronto con la procura e sulla quale sta lavorando il dottor Montinario di Lanciano.

A quel punto, in base alle risultanze di quegli accertamenti, si deciderà anche che tipo di perizia richiedere. Il 29enne, originario di Montesilvano ma residente in Svizzera, da anni riceve una pensione d'invalidità a seguito di un incidente stradale avvenuto proprio a Montesilvano sulla circonvallazione che gli provocò delle lesioni cerebrali. In carcere, Pecorale non è in isolamento ma in custodia in sezione assieme agli altri detenuti, anche se negli ultimi giorni è in isolamento per le normative Covid.