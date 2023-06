Federico Percorale è stato condannato a dodici anni di reclusione, cinque dei quali da trascorrere nella struttura psichiatrica Rems. Questa la sentenza che il giudice Francesco Marini ha emesso nei confronti del 29enne che il 10 aprile 2022 sparò al cuoco di origine dominicana Yelfry Guzman dentro Casa Rustì per gli arrosticini salati male.

Sparò a Yelfry Guzman in piazza Salotto: dodici anni per Pecorale, cinque da trascorrere in una struttura psichiatria