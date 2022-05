Tentato omicidio in piazza Salotto: domani l'interrogatorio di Pecorale nel carcere di San Donato

Si terrà domani alle 14 nel carcere di San Donato l'interrogatorio di Federico Pecorale, il 29enne chiamato a rispondere di tentato omicidio aggravato dai futili motivi nei confronti del cuoco 23enne Yelfry Guzman e di detenzione e uso illegale di arma da fuoco. E' stato lui stesso, dopo non aver risposto davanti al gip di Pesaro il 13 aprile, a chiedere di parlare con i giudici. Il ragazzo è stato trasferito dal carcere di Ancona a quello di Pescara ed è qui che domani, assistito dal suo avvocato, Florenzo Coletti, parlerà per la prima volta.

I fatti risalgono a domenica 10 aprile quando con quattro dei cinque colpi di pistola esplosi Pecorale, originario di Montesilvano ma residente in Svizzera, ha ferito il giovane dipendente di Casa Rustì perché, questa sarebbe la motivazione, gli arrosticini non erano salati bene. Guzman, arrivato in ospedale in condizioni disperate ora sta bene, ma non sa se e quando tornerà a camminare. Per lui è iniziato ieri il lungo percorso di riabilitazione all'ospedale di Sulmona.

Nei giorni scorsi il legale di Pecorale ha anche depositato la richiesta di consulenza psichiatrica per il suo assistito titolare di una pensione di invalidità assegnatagli a seguito di un grave incidente in cui riportò lesioni alla testa. Richiesta avanzata a seguito della ricezione, dalla Svizzera, di tutta la documentazione sanitaria del 29enne e con cui si vuole accertare se le sue condizioni siano o meno compatibili con la detenzione in carcere. Una consulenza che anticipa la già annunciata intenzione di richiedere una perizia psichiatrica.