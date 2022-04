Tentato omicidio in piazza Salotto: 23enne in rianimazione ferito con tre colpi di pistola, caccia al responsabile [FOTO]

È ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara, in gravi condizioni, il 23enne vittima del tentato omicidio avvenuto nel primo pomeriggio di oggi 10 aprile. Il ragazzo è un dipendente di un locale che si trova in piazza Salotto e che sarebbe stato raggiunto da almeno tre colpi di pistola uno dei quali al torace. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, come riporta Ansa, ci sarebbe stata una lite, un diverbio con un uomo che poi avrebbe esploso i colpi di pistola prima di darsi alla fuga.

Sul posto due ambulanze sono intervenute: una ha stabilizzato il ferito trasportandolo d'urgenza in ospedale, mentre l'altra della Croce Rossa ha soccorso la fidanzata del 23enne che ha avuto un malore dovuto allo shock. Diversi testimoni hanno assistito alla scena compreso il titolare dell'attività. Le indagini sono affidate alla squadra mobile della questura di Pescara che fin dal momento del tentato omicidio ha avviato, assieme alle altre forze dell'ordine, una caccia all'uomo per individuare il responsabile. Sul web circola anche un video delle telecamere interne del locale dove si vede il ricercato che insegue la vittima dietro al bancone e spara diversi colpi.