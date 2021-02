Sfonda a calci e spallate la porta, tentato furto con spaccata nel negozio di 'Uza' [FOTO]

Paura nella notte, a Porta Nuova, per un tentato furto con spaccata che si è verificato nel noto negozio di 'Uza', all'angolo tra viale Marconi e via Mazzarino. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Questura di Pescara, intorno alle ore 2 un uomo ha sfondato a calci e spallate la porta di ingresso del locale, situata sul retro in via Mazzarino.

Le telecamere hanno ripreso tutta la scena, e proprio la presenza dei dispositivi di videosorveglianza, nonché dell'allarme che è subito scattato, hanno fatto scappare il malvivente senza che lui potesse rubare niente. Dalle immagini che ora sono al vaglio degli inquirenti si vede un uomo in sella a una bici che si ferma davanti alla porta.

Dopo essersi acceso una sigaretta, il soggetto inizia a prendere a calci la porta fino a sfondare la parte in vetro della stessa. Tuttavia, appena prova a entrare, nota anche la telecamera interna e sente contemporaneamente la sirena dell'allarme, decidendo così di fuggire via. Sul posto è intervenuta la polizia, sia con la squadra volante sia con la scientifica, che ha visionato le riprese. Per quanto riguarda il responsabile, pare che si tratti di un individuo già noto alle forze dell'ordine.