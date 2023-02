Nuovo tentato furto nel Mediamuseum, i malviventi provano a introdursi nella struttura [FOTO]

Nuovo tentato furto nel Mediamuseum di piazza Alessandrini a Pescara.

Ancora una volta i malviventi hanno provato a introdursi all'interno della struttura culturale forzando, come già accaduto lo scorso novembre, una porta laterale.

Anche questa volta, in base alla prima ricognizione, sarebbero stati provocati solo danni.

Non sarebbe infatti stato rubato niente il materiale custodito nel Mediamuseum. Sul posto è intervenuta la polizia che si occupa delle indagini. «Non c’è pace per il Mediamuseum», dice la presidente Carla Tiboni, «questa notte ancora una volta i ladri hanno tentato di entrare nella struttura. L’allarme li ha distolti dal tentativo di furto. Il sistema di allarme che stiamo rinforzando ha scoraggiato i ladri ma c'è una situazione di criticità che va un attimo analizzata. Già a novembre avevo scritto all'assessore comunale alla Sicurezza e non ho avuto risposta. Devo ringraziare pubblicamente il sindaco che venerdì ha fatto installare una telecamera nella piazza però evidentemente non è sufficiente. Forse dobbiamo un attimo capire cosa fare perché la situazione si sta aggravando. Il Mediamuseum evidentemente è stato preso di mira. Dopo questo tentativo dobbiamo aspettarcene altri? Il timore è che ci sia la possibilità che entrino anche il giorno perché stiamo parlando di balordi forse».