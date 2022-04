Sorpreso a spaccare la vetrata di un distributore di benzina con un'estintore, arrestato

Un uomo di 42 anni è stato tratto in arresto dalla polizia la scorsa notte a Pescara.

Il 42enne dovrà rispondere del reato di tentato furto aggravato dopo essere stato sorpreso dagli agenti della squadra volante in via del Circuito.

Il malvivente stava rompendo la vetrata di un distributore di benzina con un estintore che ha gettato subito alla vista dei poliziotti.

L’arrestato sarà trattenuto nelle camere di sicurezza fino all’udienza di convalida.