Tenta furto in un discount ma viene notato dall'addetto alla sicurezza, denunciato dalla polizia

Tentato furto in un discount di Pescara nella zona di San Donato nella giornata di ieri, martedì 13 aprile.

In base alla ricostruzione della polizia, un uomo di 36 anni già noto alle forze dell'ordine, dopo essere entrato nel supermercato ha riempito lo zainetto di prodotti alimentari di vario tipo, come il parmigiano reggiano.

Con lo zaino pieno ha cercato di uscire pagando alla cassa solo una piccola parte di quanto prelevato dagli scaffali.

Ma ad accorgersi di quanto successo è stato un addetto alla sicurezza che ha chiesto al 36enne di aprire lo zainetto al cui interno erano nascoste diverse confezioni di formaggio e di salumi per un valore di un centinaio di euro. Del fatto è stata avvisata la squadra volante che lo ha denunciato per tentato furto aggravato.