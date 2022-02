I ladri scappano dal caveau della banca, l'arrivo della polizia fa fallire il furto

È fallito quasi sicuramente per questione di pochi minuti un tentato furto in banca provato nella filiale di via Chieti a Pescara della Intesa Sanpaolo.

Provvidenziale, domenica sera, l'intervento della polizia giunta prontamente dopo la segnalazione di una porta leggermente accostata che ha fatto subito insospettire.

A chiedere l'intervento degli agenti della squadra volante è stata una pattuglia delle guardie giurate che oltre alla porta non chiusa ha sentito anche rumori provenire dall'interno.

Ma nonostante il rapidissimo intervento, basti considerare che la questura è distante solo alcune centinaia di metri, all'arrivo dei poliziotti i banditi erano già riusciti a guadagnare la via di fuga. Evidentemente si tratta di professionisti che avevano pianificato anche un'eventuale fuga precipitosa. All'interno, ormai a poco dall'apertura del caveau dell'isituto di credito, gli agenti hanno trovato numerosi arnesi da scasso con i quali si stava tentando di forzare la cassaforte. Che si tratti di professionisti lo dimostra anche la disattivazione dell'allarme elettronico. Sul caso sono in corso indagini da parte della squadra mobile ma c'è massimo riserbo.