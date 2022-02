Tentato furto di una borsa in un'auto parcheggiata e droga in casa: tre arresti in flagranza di reato

Tra gli arrestati nell'ambito dell'operazione “Città sicure” in corso a Pescara e che vede impegnati cento uomini di Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri, ci sono quelli di un ventinovenne e un trentaduenne, entrambi con precedenti, per concorso in furto.

A coglierli in fragranza di reato è stata la Sezione operativa del Nucleo Radiomobile dei Carbinieri di Pescara, che li ha sorpresi nel parcheggio di un supermercato mentre rubavano da una Nissan Quashqai una borsa con all'interno cellulare, denaro contante ed effetti personali. I due si trovano ora agli arresti domiciliari in attesa di convalida. La borsa è stata restituita al legittimo proprietario.

Un altro arresto è stato eseguito dai militari della Sezione operativa del Norm di Pescara. In manette è finita una 34enne, anche lei con precedenti, nella cui abitazione nel quartiere Rancitelli sono stati trovati, durante una perquisizione, 18 grammi di cocaina suddivisa in 12 dosi, un bilancino di precisione e 350 euro contanti in banconote di piccolo taglio. Anche lei, al momento, è ai domiciliari in attesa di convalida.