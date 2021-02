Tenta furto in un autolavaggio con l'auto del padre che lo riconosce dalla riprese delle telecamere, denunciato

Aveva provato a scardinare la cassetta cambiamonete di un autolavaggio lungo la Val di Foro nei pressi di Villamagna insieme a un complice.

Per farlo aveva usato l'automobile del padre dal bagagliaio della quale aveva tirato fuori un piede di porco per compiere il furto.

Entrambi a volto scoperto, provarono il colpo, risalente allo scorso settembre, in pieno giorno ma senza riuscire nell'intento, come riferisce ChietiToday.

I due, il guidatore del veicolo un 36enne della provincia di Pescara, sono risaliti in auto e sono andati via. Ma l'autolavaggio era dotato di un sistema di videosorveglianza che ha ripreso sia i volti dei 2 che la targa della vettura. Dai controlli dei carabinieri della Stazione di Villamagna è emerso come il veicolo fosse intestato a un anziano del Pescarese che riconosce sia la sua auto che il figlio nelle immagini delle telecamere.

Di conseguenza scatta la denuncia a piede libero per il 36enne per i reati di furto aggravato e danneggiamento e i militari dell'Arma sono al lavoro per identificare il complice.