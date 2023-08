Spacca il finestrino di un'auto e ruba al suo interno, segnalazione di un cittadino lo incastra: arrestato

La segnalazione fatta da un cittadino è risultata fondamentale per consentire alla polizia di arrestare un uomo italiano di 56 anni, già noto alle forze dell'ordine, che stava provando a rubare dentro a un'automobile dopo aver spaccato uno dei finestrini.

Il tentato furto risale a domenica pomeriggio e la vettura era parcheggiata nei pressi del ponte del Mare.

Nella segnalazione veniva indicato un uomo che aveva appena infranto il finestrino di una vettura con l’intenzione di asportare gli oggetti custoditi all’interno.

Grazie a quanto riferito dall'uomo sul posto sono subito intervenuti gli equipaggi della polizia e hanno proceduto all'individuazione della persona segnalata, un uomo di 56 anni, che si stava allontanando dal luogo e che, sottoposto a perquisizione, sarebbe stato trovato in possesso della refurtiva. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato e ristretto nelle camere di sicurezza della questura in attesa dell’udienza di convalida avvenuta lunedì mattina.