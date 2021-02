Tenta di rubare con il figlio minorenne oggetti nelle auto in sosta a Francavilla, pescarese arrestato

Ha tentato di rubare oggetti dai veicoli in sosta lungo la riviera di Francavilla al Mare con il figlio minorenne al seguito ma è stato individuato e arrestato dai carabinieri.

A essere arrestato è stato un uomo di 47 anni di Pescara, come riferisce ChietiToday.

Ad agevolare le indagini dei militari dell'Arma sono stati alcuni ciclisti in transito sul lungomare Tosti che avevano già notato il malvivente alcuni giorni prima.

Il 47enne stava infatti accovacciato vicino a un’automobile in sosta insieme a un complice, nel tentativo di scassinare la portiera e portar via eventuali oggetti dall’interno. Dopo essere stati scoperti dal gruppo, i due si erano dileguati a bordo di una vettura in direzione Pescara, non prima però che i ciclisti fossero riusciti ad annotare marca, modello e numero di targa della vettura in fuga. Le informazioni, immediatamente riferite a una pattuglia della Stazione carabinieri di Francavilla al mare che casualmente passava di lì, ha consentito di effettuare un controllo a tappeto nelle vie circostanti per trovare i due. Infatti, in località Postilli hanno individuato la macchina, il cui conducente cercava con una manovra di inversione di evitare il controllo, fortunatamente fallita senza conseguenze per gli altri automobilisti.

Al volante l'uomo di 47 anni risultato residente a Pescara, che a bordo portava il figlio ancora minore: nell’auto i militari hanno trovato anche gli attrezzi da scasso utilizzati poco prima. Dall’accertamento in banca dati, inoltre, è emerso che l’uomo, già noto alle forze dell'ordine, aveva all’attivo anche un affidamento in prova con divieto di uscire dalla provincia di Pescara. Dopo aver letto l’informativa dei carabinieri, l’ufficio di sorveglianza di Pescara ha deciso di emanare un ordine di carcerazione a carico dell’uomo a cui è stato notificato dai carabinieri della Stazione di Francavilla al mare e per il quale dovrà scontare più di quattro anni per pene concorrenti.