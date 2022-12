Tenta di rubare all'interno di un furgone parcheggiato in corso Vittorio Emanuele, ma viene sorpreso dalla polizia: arrestato

Arrestato in flagranza di reato un uomo di nazionalità bulgara che ora deve rispondere di tentato furto aggravato e che è stato denunciato anche per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

E' avvenuto tutto nella tarda mattinata di oggi quando alla sala operativa della questura è arrivata una segnalazione in cui si diceva che un uomo stesse rubando all'interno di un furgono in corso Vittorio Emanuele. Sul posto è subito giunta una squadra volante che ha individuato e fermato il presunto responsabile trovandolo in possesso di uno smartphone risultato appena rubato e di alcuni strumenti utili all'effrazione. Di qui l'arresto e la denuncia.

L'uomo è a disposizione dell'autorità giudiziaria per il giudizio direttissimo.