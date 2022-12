Svegliato dall'abbaiare del cane si accorge che un uomo sta cercando di entrare in casa: arrestato dalla polizia

Il cane ha iniziato ad abbaiare e si è così accorto che nel suo giardino c'era un uomo che stava cercando di introdursi in casa. Ha subito avvisato la polizia e sul posto, nei pressi di piazza Duca degli Abruzzi è subito arrivata due pattuglie della squadra volante della polizia che, bloccate tutte le vie di fuga, lo hanno bloccato ed arrestato.

Tutto è avvenuto intorno alle 4 del mattino. L'intruso, secondo quanto riferito dal proprietario dell'abitazione e verificato dagli agenti, avrebbe scavalcato la recinzione e cercato prima di forzare la basculante del garage e poi la porta di casa, ma grazie al cane che ha allertato il padrone, l'immediata chiamata al 113 e l'arrivo della polizia, il colpo non è riuscito e neanche il tentativo di fuga. Gli agenti lo hanno infatti intercettato poco lontano dall'abitazione.

Si tratta di un 24enne di nazionalità straniera con precedenti di polizia e sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora nella città di Trento. E' stato anche trovato in possesso di svariate chiavi utili a forzare le porte delle abitazioni. L'accusa per lui è di tentato furto in abitazione aggravato.