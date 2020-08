Tenta il suicidio dal viadotto Cerrano della A14: chiusa al traffico l'autostrada, code e disagi

Autostrada chiusa in direzione Ancona per un tentativo di suicidio. Lo ha fatto sapere Aspi, in merito all'autostrada A14 dove è in corso un tentativo di suicidio sul viadotto Cerrano. Per questo, è stata disposta la chiusura del tratto fra Pescara Nord e Pineto in direzione nord, con 4 km di coda considerando l'elevato traffico a causa dei primi spostamenti per le vacanze.

Per chi è diretto a nord l'uscita obbligatoria è quella di Pescara Nord Città Sant'Angelo, ed il sindaco angolano Perazzetti ha pubblicato un post relativo proprio alla chiusura dell'autostrada avvertendo che potrebbero esserci anche rallentamenti e congestionamenti del traffico lungo la nazionale adriatica e le vie limitrofe.

Asp consiglia comunque l'uscita a Pescara Ovest. Sul posto il personale di autostrade per l'Italia, i mezzi di soccorso e la polizia stradale.