Tentativo di spaccata nella notte a Santa Teresa di Spoltore [FOTO]

In base alla descrizione fornita da un testimone, il ladro sarebbe un uomo giovane con un cappuccio in testa che gli copriva in parte anche il volto. Ecco i dettagli

Tentativo di spaccata nella notte a Santa Teresa di Spoltore. Come riporta Spoltore Notizie, qualcuno ha cercato di compiere un furto ieri sera nel salone da parrucchiere di Luciano Silvestri. A dare l’allarme è stato un condomino che, poco dopo le ore alle 22.30, è stato allertato dai rumori che provenivano dal piano sottostante, così si è affacciato dal balcone e ha messo in fuga il malvivente. In base alla descrizione fornita dal testimone, il ladro sarebbe un uomo giovane con un cappuccio in testa che gli copriva in parte anche il volto.

Sul posto i carabinieri di Pescara, che hanno effettuato i primi rilievi trovando sul posto due mattoni. Danneggiata la vetrina, che adesso dovrà essere sostituita. “Voglio pensare si sia trattato di un atto vandalico perché non riesco a capire cosa sperava di trovare all’interno del mio negozio”, ha detto Luciano Silvestri a Spoltore Notizie. Per fare maggiormente luce sull'episodio verranno passate al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza poste nello spartitraffico tra via Maiella e via Gran Sasso.