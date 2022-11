Tentativo di furto in un'abitazione a Santa Teresa di Spoltore

Un tentativo di furto è stato compiuto nella serata di ieri 26 novembre a Santa Teresa di Spoltore. I ladri sono entrati in azione verso le 20 quando non c'era nessuno in casa, e dopo aver forzato una porta - finestra sono entrati all'interno rovistando nelle stanze senza però portare via nulla. I proprietari, al rientro nell'abitazione, si sono accorti dell'accaduto ed hanno chiamato i carabinieri intervenuti per un sopralluogo e questa mattina hanno sporto formale denuncia in caserma.