Tentativo di effrazione all'Iliad di corso Umberto I [FOTO]

Tentativo di effrazione, questa notte, all'Iliad che si trova in corso Umberto I. Ignoti hanno provato ad entrare all'interno del negozio, fortunatamente senza riuscirci. Dunque è stata "soltanto" forzata la serratura della porta d'ingresso, non impedendo all'attività di riaprire regolarmente al pubblico questa mattina. È già stata sporta denuncia alle forze dell'ordine, che adesso dovranno cercare di identificare i responsabili.

Sull'episodio è intervenuta anche Olivia Chiarolla, presidente dell'Ascom Pescara, esprimendo tutto il suo disappunto: "Mi chiedo se in pieno centro possa accadere una cosa del genere. Stavolta non ci sono riusciti, ma magari ci riproveranno. Evidentemente i controlli non ci sono, o comunque non sono sufficienti, e la conseguenza è che questi malviventi possono agire indisturbati. Se magari ci fossero più controlli o passassero più pattuglie, tutto ciò non si verificherebbe. Oggi è toccato a loro, domani - malauguratamente - potrebbe essere il turno di qualcun altro. Lo ripeto: queste cose non dovrebbero proprio succedere, soprattutto se consideriamo che stiamo parlando di corso Umberto e non di un angoletto nascosto".