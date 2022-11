Segnalati tentativi di truffa a danno di anziani a Manoppello, l'allarme lanciato dal Comune

Attenzione alle truffe, questo l'allarme lanciato dall'amministrazione comunale di Manoppello dopo la segnalazione in questi giorni di alcuni tentativi di truffa a danno dei cittadini, in particolar modo anziani.

L’invito è a tenere sempre alta l’attenzione e a segnalare comportamenti o attività sospette.

Come ricordano dal Comune «è importante tenere presente che banche, uffici pubblici o altri enti, non mandano mai incaricati a casa per il pagamento delle bollette o per consegnare o prelevare denaro o altri valori. Eventuali visite per sopralluoghi o altro da parte del Comune, enti sanitari, aziende del gas, acqua, energia, etc., vengono preventivamente comunicate e concordate con l'interessato e devono sempre essere verificate».

Inoltre, sempre dall'amministrazione comunale ricordano che «se si presentano dei presunti addetti/operai di aziende/servizi oppure persone che si qualificano come carabinieri, vigili, agenti di polizia, etc, non aprite subito la porta o il cancello e rimanendo al citofono dite che intendete verificare con una telefonata da chi è stato richiesto il loro intervento. In caso di dubbio telefonare alla polizia locale o ai carabinieri al pronto intervento 112.