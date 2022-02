Due tentati furti nelle abitazioni, emergenza sicurezza a Caprara di Spoltore

È emergenza sicurezza a Caprara di Spoltore per due tentati furti messi a segno in alcuni appartamenti nella serata di ieri, 8 febbraio. Come riporta Spoltore Notizie, erano circa le ore 20 quando gli abitanti della popolosa frazione sono stati messi in allarme da una banda di ladri che ha tentato di forzare le finestre di due case, una in contrada San Cosma e l'altra in via Cavour.

In quel momento, stando a ciò che riferisce Spoltore Notizie, alcune delle vittime erano presenti in casa e così i malviventi, non riuscendo nel loro intento, hanno dovuto desistere; subito dopo, sono scappati. I proprietari, noncuranti del pericolo, li hanno persino rincorsi in strada, ma ormai i banditi si erano dileguati nell'oscurità.

La notizia si è rapidamente diffusa su WhatsApp, e così anche altri cittadini sono usciti dalle proprie abitazioni, avvistando un’auto sospetta che potrebbe essere stata utilizzata dalla banda: si tratterebbe di un'Alfa Romeo 147 di colore nero. Sul posto le forze dell’ordine, che hanno già avviato le indagini di rito. I residenti, con l'occasione, tornano a chiedere l’incremento del sistema di videosorveglianza, con l'auspicata installazione di altre telecamere.