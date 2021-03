Sale sull'autobus senza mascherina e prova a rubare il borsello all'autista dopo insulti e minacce, arrestato

L'uomo è salito sull'autobus della Tua diretto all'Aquila in via Conte di Ruvo a Pescara ma è stato tratto in arresto dagli agenti della squadra volante

È salito senza mascherina sull'autobus della Tua diretto all'Aquila e ha provato a rubare il borsello all'autista del mezzo ma è stato arrestato dalla polizia.

Il fatto è avvenuto questa mattina, martedì 9 marzo, alla fermata degli autobus in via Conte di Ruvo a Pescara.

L'uomo subito dopo essere salito sul bus senza dispositivo di protezione individuale è stato redarguito dall'autista che l'ha invitato a indossarlo ma in risposta ha ricevuto insulti e minacce.

Stesso trattamento è stato riservato al controllore che si è avvicinato per chiedergli di mostrare il biglietto: il passeggero, di nazionalità straniera, ha risposto di non averlo, pretendendo di viaggiare gratis fino a Chieti Scalo dovendo recarsi a un appuntamento di lavoro. Come riferisce la polizia, al culmine della discussione, il cittadino straniero ha cercato di impossessarsi del borsello del conducente, non riuscendoci solo grazie alla sua reazione che gli è costata qualche escoriazione alla mano e al collo.

Su posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante che in pochi istanti hanno bloccato l’uomo, un cittadino nigeriano di 42 anni, domiciliato a Pescara e già noto alle forze dell'ordine. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, diretto dal vice questore Paolo Robustelli, lo hanno arrestato per tentata rapina aggravata e il Pm di turno lo ha posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di domattina, in tribunale.

Da altri accertamenti è emerso che l'uomo, nato in Nigeria e residente all’estero, risulta irregolare sul territorio nazionale non avendo rispettato l’ordine del questore di lasciare lo Stato: per questo motivo è stato denunciato oltre a ricevere la sanzione amministrativa per la violazione della normativa anti Covid-19.

foto di repertorio