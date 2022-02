Tenta di rapinare l'attività commerciale dei genitori: arrestato

Un uomo di 36 anni, con qualche problema di tossicodipendenza e con alcuni precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Pianella per tentata rapina ai danni dell’attività commerciale dei suoi genitori.

Secondo quanto accertato dai militari dell'Arma, ieri pomeriggio il 36enne ha cercato di portare via dal negozio, con la forza, il registratore di cassa. Ma gli è andata male, ed è così finito in manette. In attesa di essere sottoposto al rito per direttissima, l'uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando carabinieri di Pescara.