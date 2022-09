Tentano un furto in appartamento: due donne sorprese e denunciate dalla polizia

Sono state sorprese dagli agenti della squadra mobile all'interno di una palazzina del centro dove, questo il sospetto, si apprestavano a compiere un furto. Per questo due ragazze maggiorenni, una serba l'altra belga e residenti a Roma, sono state denunciate per tentato furto in abitazione, ingiustificato porto di chiavi e grimaldelli e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

Ad insospettire gli agenti è stato l'atteggiamento delle due donne che si erano introdotte nello stabile di cui è risultato non avessero le chiavi. Non sono state in grado di gisutificare la loro presenza sul posto e così si è proceduto alla presquisizione personale che ha portato al rinvenimento di due grossi giraviti, una chiave inglese e un manufatto artigianale idoneo ad aprire le porte e dei guanti di lattice.

Entrambe erano prive di documenti per cui alla loro identificazione si è proceduto con il fotosegnalamento. Si è quindi scoperto che la giovane serba ha diversi precedenti e un ordine di custodia cautelare emesso dal tribunale di Milano per un furto in abitazione commesso nel dicembre 2021. E' stata per questo portata nel carcere di Teramo dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.