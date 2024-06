Con pistola e passamontagna prova a rapinare un ragazzo dello scooterone in strada in centro, arrestato

Avrebbe provato a rapinare dello scooterone un ragazzo di 21 anni ancora scosso che era in strada in pieno centro a Pescara nel pomeriggio di domenica 16 giugno.

E per farlo era armato di pistola e con il volto coperto da un passamontagna.

Ma quel tentativo, probabilmente maldestro, è stato notato da numerosi residenti che si sono affacciati alle finestre.

In diversi hanno lanciato l'allarme e nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenute gli uomini delle forze dell'ordine in moto. In base alla ricostruzione di quanto avvenuto il bandito pur di portarsi via lo scooterone avrebbe estratto in strada la pistola minacciando di usarla pur di raggiungere il suo scopo. Ma il colpo è fallito sia per la resistenza del proprietario che per l'allarme lanciato dagli altri cittadini. Inevitabile la rapida fuga con conseguente inseguimento terminato poco dopo con l'arresto dell'uomo per tentata rapina.