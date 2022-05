Tenta un furto in un'abitazione di via Arapietra: giovane sorpreso e arrestato

Ha notato un giovane intento ad entrare in una casa in via Arapietra e ha subito chiamato il 113. Una telefonata provvidenziale quella della cittadina che ha permesso agli uomini della squadra volante guidata dal commissario Pierpaolo Varrasso di fermare e arrestate il giovane ora agli arresti domiciliari. L'uomo è stato sorpreso dalla padrona di casa mentre tentava di forzare la porta dell'abitazione. Vistosi scoperto ha tentato di fuggire scavalcando il muro di cinta, ma la pattuglia, allertata, lo ha subito individuato ed arrestato.