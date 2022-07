Tegole cadono dal tetto di una palazzina in via Milano [FOTO]

Piccolo trambusto in centro nel tardo pomeriggio di ieri, 30 luglio: alcune tegole sono cadute in strada staccandosi dal tetto di una palazzina che si trova all'angolo tra via Milano e via Roma. Per la precisione, le tegole sono finite sul lato di via Milano. Nel giro di pochi minuti, dopo la segnalazione ricevuta da diversi cittadini, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pescara perché la situazione poteva rappresentare un pericolo: in quel momento, infatti, c'era molta gente a passeggio per le strade limitrofe.

Una squadra di operatori del 115, utilizzando un'autoscala, ha così effettuato un sopralluogo al tetto, verificando che lo stesso versava in buone condizioni e che dunque era tutto sotto controllo. Nel frattempo si è creato un capannello di persone, incuriosite dall'inusuale scena. Fortunatamente non si è registrato alcun ferito. Alla fine la situazione è potuta tornare alla normalità.