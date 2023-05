Il forte temporale causa il "solito" sversamento di liquami nel fiume [VIDEO]

Certe tradizioni è vero vanno sempre rispettate ma dello sversamento di liquami nel fiume a causa dei forti temporali Pescara ne farebbe decisamente a meno.

Purtroppo però anche nel pomeriggio di giovedì 11 maggio nella zona della Madonnina c'è stato uno scarico nel fiume e di conseguenza nel mare di liquami dalle fogne.

A segnalare questa situazione è stato un nostro lettore che ha anche filmato quanto accaduto.

Ha anche sottolineato come la puzza fosse vomitevole. Come detto purtroppo parliamo di un problema noto ovvero quando la quantità di pioggia è troppo elevata il sistema fognario della città va in tilt con diversi tombini che saltano a causa della pressione dell'acqua. Diversi infatti sono stati gli interventi eseguiti da vigili del fuoco e polizia locale per i danni provocati dall'acqua. E poi c'è stato lo sversamento nel fiume dei liquami. Sversamento avvenuto alla vigilia della probabile riconferma della Bandiera Blu che verrà ufficializzata venerdì 12 maggio. «Oggi è il giorno della Bandiera Blu al centro del centro di Pescara», scrive il sindaco Masci su Facebook, «Pescara è un tuffo dove l'acqua è più Blu». Di sicuro, almeno per oggi, l'acqua non sarà poi così blu.