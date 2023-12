Sversamento in mare degli idrocarburi di un motopeschereccio speronato da una nave, ma è solo un'esercitazione [FOTO]

Esercitazione complessa antinquinamento denominata "Pollex 2023" eseguita dalla capitaneria di porto di Pescara nella giornata di mercoledì 13 dicembre.

Lo scopo dell’esercitazione è stato quello di testare l’organizzazione prevista dal piano locale antinquinamento e verificare il livello di efficienza dei dispositivi antinquinamento nonché la reattività del personale della sala operativa nell’ottica di un più ampio addestramento del personale che potrebbe essere chiamato quotidianamente a fronteggiare eventuali possibili situazioni emergenziali reali.

È stato simulato il lancio dell’allarme da parte del comandante di un motopeschereccio che, a circa 5 miglia dalla costa, è stato speronato da una nave mercantile causando lo sversamento in mare degli idrocarburi presenti a bordo.

In seguito all’impatto, il comandante del motopesca comunica che due membri dell’equipaggio sono caduti in mare riportando probabili fratture agli arti e che l’unità ha subito un importante squarcio su di una paratia che comporta la fuoriuscita di idrocarburi dai serbatoi e imbarco di acqua nello scafo. Immediata l’attivazione del piano operativo locale di pronto intervento contro gli inquinamenti marini da idrocarburi e altre sostanze nocive e l’invio in zona della motovedetta Cp 828 che, individuata e confermata la presenza di idrocarburi in mare, ha provveduto al recupero a bordo e al successivo trasferimento in banchina dei malcapitati. Ad attenderli, personale del nucleo nostromi inviato a terra per gestire la viabilità portuale e lo sgombero della banchina dove avverrà lo sbarco dei naufraghi insieme al personale del 118, su richiesta della sala operativa di Pescara.

La chiazza d’inquinamento è stata contenuta, confinata e rimossa meccanicamente dal rimorchiatore Fortitudo della società Castalia Consorzio Stabile Spa per conto del ministero dell’Ambiente attraverso l’utilizzo di panne galleggianti e successiva rimozione meccanica a mezzo di sistemi specifici denominati skimmer. Su richiesta della sala operativa di Pescara è stato allertato il personale della Società Servimar, che ha concorso alle operazioni antinquinamento. Così concludono dalla capitaneria di porto: "La buona riuscita dell’esercitazione ha confermato le capacità operative degli uomini e dei mezzi della Guardia Costiera di Pescara dando atto che l’azione sinergica degli attori coinvolti nell’esercitazione costituisce quell’imprescindibile tassello fondamentale a garantire la tutela dell’ambiente marino e costiero".