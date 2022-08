Il catrame/bitume e le sostanze oleose sversate nel fiume Pescara arrivano nel porto, avviate le operazioni di contenimento

Sono in corso le operazioni di contenimento dello sversamento che si è verificato nel fiume Pescara nella giornata di ieri, sabato 20 agosto.

Sul posto è stata eseguita una ricognizione da parte dei militari della capitaneria di porto sia via terra, con una pattuglia, che via mare con una motovedetta.

La ricognizione, che ha interessato tutto il tratto di fiume su cui si estende il porto canale, ha dato come esito la presenza di alcune particelle di materiale semisolido e, probabilmente, riconducibile a catrame/bitume nel tratto di fiume compreso tra il ponte Risorgimento e il ponte D’Annunzio.

La capitaneria di porto ha così provveduto a effettuare il campionamento delle sostanze sopra meglio generalizzate, secondo le procedure previste, allo scopo di consegnarle per le necessarie analisi all’Arta Abruzzo. Dalla guardia costiera informano anche che sono in corso accertamenti e ulteriori indagini per cercare di risalire all’origine dello sversamento e agli eventuali responsabili. Durante tutto l’arco della giornata è stata a monitorata con il personale a terra e quello imbarcato sulle motovedette, l’evoluzione della situazione in atto che, potenzialmente, sarebbe potuta degenerare in uno sversamento delle suddette sostanze in mare. Proprio in ragione di questa possibile degenerazione e dei conseguenti, eventuali, provvedimenti da adottare in materia di balneazione marittima da parte del Comune di Pescara, lo stesso si è reso disponibile e attento alla situazione in atto e la capitaneria di porto ha, pertanto, tenuto lo stesso costantemente aggiornato.

Successivamente, essendo tali sostanze giunte sino in ambito portuale unitamente ad altre sostanze oleose, la sala operativa della capitaneria di porto ha provveduto ad attivare le procedure per il contenimento dello sversamento e il comandante in seconda della capitaneria di porto, il capitano di vascello Marcello Luigi Notaro ha preso diretti contatti, prima per le vie brevi e poi formalmente, con il ministero della Transizione Ecologica - direzione generale per il mare e le coste e con l’autorità di sistema portuale del mare adriatico centrale al fine di verificare la possibilità di un intervento di contenimento dello sversamento. L'autorità ha disposto, quindi, il tempestivo intervento della società incaricata delle operazioni di contenimento. Nella mattinata odierna, il personale a terra e i mezzi navali dipendenti continueranno l’attività di monitoraggio al fine di verificare l’eventuale presenza di ulteriori sostanze e, in tal caso, si provvederà ad interessare l’autorità competente per la successiva bonifica dell’area.