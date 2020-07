Ottanta chili di salumi e formaggi in cattivo stato di conservazione in un supermercato, sequestro e titolare segnalato

Ottanta chili di salumi e prodotti lattiero caseari detenuti in "cattivo stato di conservazione" e posti sotto sequestro prima della messa in vendita.

Questa la scoperta fatta dai carabinieri del Nas (nicleo antisofisticazione) in un supermercato della provincia di Pescara di cui non è stato rivelato il nome.

La merce, sebbene dovesse essere conservata a temperatura controllata di refrigerazione, era tenuta a temperatura ambiente, peraltro in locali non idonei. Il responsabile dell’attività è stato segnalato alla Procura della Repubblica e gli alimenti sequestrati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, che disporrà sulla loro futura destinazione.

I controlli rientrano nel piano delle ispezioni svolte sul litorale pescarese in imprese alimentari che, per posizione geografica e tipologia, posso essere definite “strategiche” per il turismo estivo, in particolare quello balneare. I carabinieri hanno vagliato aspetti igienico-sanitari e strutturali dei locali, qualità e corretta conservazione delle materie prime, procedure di autocontrollo aziendale, sistemi di rintracciabilità degli alimenti e esattezza delle informazioni al consumatore.