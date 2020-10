Dramma in centro a Pescara: donna si toglie la vita lanciandosi dal quinto piano [FOTO]

Una donna di 87 anni è morta nella tarda mattinata di oggi in via Roma, in centro a Pescara. L'anziana si è buttata dal quinto piano di un palazzo ed è stata subito soccorsa dal 118 allertato dai passanti. I sanitari hanno eseguito le manovre di rianimazione ma la donna, a causa dei gravi traumi riportati a seguito della caduta di oltre 10 metri, è morta nel giro di pochi minuti.

Sul posto anche la polizia con la squadra volante.