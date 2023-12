Un successo la festa di Natale Fidas: in 1.500 per i grandi successi di Fausto Leali e la comicità di Sergio Sgrilli

La Festa di Natale della Fidas che ha avuto il momento clou con il concerto di Fausto Leali è stata un vero successo. Oltre mille 500 le persone che hanno partecipato all'evento cui partecipano ogni anno i donatori di sangue e le loro famiglie che dopo la pausa dettata dall'emergenza covid, sono tornati finalmente a partecipare alla vita dell'associazione.

“L’impegno dei nostri donatori non si ferma mai – dichiara la presidente Fidas Pescara e Abruzzo Anna Di Carlo - e la Festa di Natale è un modo per dimostrare la nostra gratitudine e per stringere ognuno di loro in un abbraccio collettivo”.

Una festa “in rosso” e mai colore è più azzeccato per chi compie questo gesto tanto importante, si è svolta al Pala Dean Martin e ha visto alternarsi sul palco la comicità di Sergio Sgrilli che ha coinvolto i presenti in un divertente karaoke, le voci di Emanuele Rico e Francesco D'Urbano e soprattutto i grandi successi di Fausto Leali. A tutti i donatori sono stati donati dolci perfetti per le festività.

Prima della serata la festa ha visto un'ampia partecipazione anche degli eventi pomeridiani con la presenza di 800 persone tra bambini e genitori. I più piccoli hanno ricevuto i loro doni da Babbo Natale in persona, partecipato allo spettacolo del Mago Dario e cantato a squarciagola col maestro Simone Pavone del centro studi musicali L’Assolo. Il sorriso dei piccoli il dono più bello.

Alla serata, presentata da Mila Cantagallo con la direzione artistica di Davide Cavuti, hanno preso parte tra gli altri l’assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, il direttore generale della Asl Vero Michitelli, la direttrice del Centro trasfusionale Patrizia Accorsi, l’ematologa Annamaria Quaglietta, il direttore dell’Ematologia Mauro Di Ianni, il presidente di Fidas L’Aquila Domenico Centi, rappresentanti delle Istituzioni, consiglieri e volontari.

L'occasione anche per ricordare l'importanza di donare sangue perché ce n'è sempre bisogno: nel 2021, nonostante la pandemia da covid, le donazioni sono state 13mila 716 effettuate da 7mila 95 donatori Fidas attivi; nel 2022 ben 13mila 852 grazie a 7mila 151 donatori.