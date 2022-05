A scuola con un coltello a serramanico, nei guai uno studente di 15 anni

Uno studente di 15 anni di un istituto di Pescara è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 19,5 centimetri nei giorni scorsi.

A scoprirlo sono stati i carabinieri della Stazione di Pescara giunti sul posto.

I militari dell'Arma, con la collaborazione del personale scolastico, hanno ricevuto in consegna dal docente il grosso coltello che il minore portava a seguito e che il giorno 5 maggio, gli era caduto accidentalmente durante le ore di lezione.

Lo studente, originario di un comune del Pescarese, è stato quindi accompagnato in caserma dove, al termine delle previste formalità di rito, è stato denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria minorile, per porto di armi od oggetti atti a offendere. Il ragazzo, non ha fornito alcuna giustificazione del perché all’interno della scuola portava a seguito l’arma bianca. Nel frattempo i carabinieri proseguono gli incontri nelle scuole proprio per la cultura della legalità.