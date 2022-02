Studente dell’Acerbo accoltellato in cortile dopo una lite

Paura a Pescara, dove uno studente dell’Acerbo è stato accoltellato in cortile dopo una lite. Il fatto si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 10 febbraio, intorno alle ore 14 davanti all'istituto tecnico. La vittima è un 16enne di Montesilvano, che è stato subito trasportato al pronto soccorso dell'ospedale civile "Santo Spirito" per ricevere le prime cure. Secondo quanto emerso, il ragazzo è stato ferito in modo superficiale al lato destro dell'addome, accasciandosi per terra. Tuttavia le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

L'autore dell'aggressione è un minorenne che frequenta la stessa scuola e che si sarebbe in un primo momento allontanato, per poi essere identificato poco dopo dalle forze dell'ordine, intervenute nel frattempo sul posto. Ancora da chiarire le cause della lite che è poi degenerata in maniera così drammatica. Sembra che, comunque, il 16enne sia stato coinvolto in una discussione con la quale lui non c'entrava niente, perché il diverbio stava riguardando altri giovani. Indagini in corso.