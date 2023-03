Strage familiare a Tempera (L'Aquila): urologo in pensione uccide moglie e figli e poi si toglie la vita

Strage familiare a L'Aquila. L'urologo Carlo Vicentini primario di urologia all'ospedale di Teramo e in pensione da circa un mese avrebbe ucciso prima la moglie i figli per poi togliersi la vita. A riportare la notizia sono le agenzie di stampa Dire e Adnkronos.

Secondo quanto si apprende la tragedia si sarebbe consumata nella villa di famiglia a Tempera, piccola frazione aquilana. L'uomo avrebbe ucciso prima la moglie e poi i due figli Massimo, 43enne disabile e Alessandra che di anni ne aveva 36, con una pistola regolarmente denunciata. Poi si sarebbe tolto la vita.

Sul posto riferisce l'Andkronos, si è recata la polizia con la scientifica. I corpi sono stati trovati nel primo pomeriggio. Secondo le primissime indagini, si legge anche sulla Dire, all'origine del gesto potrebbero esserci le condizioni molto gravi del figlio Massimo che viveva attaccato ad un respiratore. Una situazione che avrebbe provato molto Vicentini soprattutto nell'ultimo periodo.

Il presunto omicidio-suicidio risalirebbe a circa 24 ore prima del ritrovamento dei corpi avvenuto oggi venerdì 31 marzo all'ora di pranzo. Sul posto si è recato anche il magistrato di turno Guido Cocco.

Gli inquirenti, che stanno in queste ore ascoltando i vicini, stanno cercando di ricostruire le circostanze in cui la tragedia è avvenuta, per capire se si sia trattato di un gesto premeditato o di un raptus. “Mi aveva detto due giorni fa che con tutta la famiglia sarebbe andata al mare a Tortoreto (nel teramano) – ha riferito alla Dire Giovanni Vicentini fratello dell'urologo - ieri (30 marzo ndr) ho provato a contattarlo senza ricevere risposta. Ho solo visto che le finestre erano abbassate e ho pensato fossero già partiti”.