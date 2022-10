Alcune strade dei colli senza corrente elettrica: "È così ogni settimana"

Nella parte alta dei colli di Pescara (via di Sotto, Strada Colle Scorrano e zone limitrofe) la corrente elettrica va via almeno una volta a settimana. Anche questa mattina i disagi si sono ripetuti, con gli abitanti del posto che sono rimasti senza luce per oltre un'ora. A segnalarlo a IlPescara.it è un residente, che spiega: "Appena 10 giorni fa è stata tolta la corrente tutto il giorno (dalle ore 9 alle ore 17) per effettuare dei lavori. Lavori che vengono fatti periodicamente e che, a quanto pare, non sembrano risolvere il problema, visto che la corrente continua ad andare via per lunghi periodi e per diverse volte nell'arco di un mese".

L'uomo chiede anche un intervento del Comune, aggiungendo: "Questa situazione è inaccettabile, visto che poi le tasse e le bollette si devono pagare e non si possono saltare con la stessa facilità con cui salta la corrente. Inoltre potrebbero esserci delle persone che non sono in buona salute e che, per mantenere dei buoni parametri vitali, utilizzano macchinari specifici (che vanno con la corrente). Si vuole avere sulla coscienza la possibile morte di qualcuno? Non se ne può più. Si risolva questo problema, a meno che non sia un modo per farci abituare a stare senza luce, visti i tempi che corrono".