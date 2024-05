Strade chiuse e divieti per la maratonina del mare

Strade chiuse e divieti a Pescara nella giornata di domenica 19 maggio per consentire il regolare svolgimento della maratonina del mare.

L'evento sportivo è in programma nella mattinata con partenza e arrivo dallo stadio Adriatico/Cornacchia in via Pepe.

Dal Comune è stata emanata un'ordinanza che ha lo scopo di disciplinare la viabilità.

Dalle ore 6 alle 13 di domenica 19 maggio, comunque, fino alla fine della gara podistica, è istituito il divieto di transito nell'area circostante stadio “Adriatico/G. Cornacchia”, in via Pepe, lungomare C. Colombo, via A. Doria, ponte asse attrezzato, piazza Italia, via Trento, via N. Fabrizi, via Gobetti, lungofiume dei Poeti, ponte E. Flaiano, via Lago di Campotosto, via Lago di Scanno, via Orazio, golena sud (fino a ingresso porto canale), lungomare Papa Giovanni XXIII, piazza Le Laudi, via L. D’Annunzio, via D’Avalos.

Inoltre è prevista l’interdizione al transito delle strade che confluiscono sul percorso interessato dalla competizione ed è istituito il divieto di accesso in corso Vittorio Emanuele II nella direzione sud/nord nel tratto compreso tra piazza Duca d’Aosta e via Genova. È autorizzato il transito dei mezzi di supporto alla manifestazione nella zona pedonale di corso Vittorio Emanuele II.