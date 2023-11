Strade allagate e disagi a Pescara e Montesilvano per il temporale e il vento [FOTO-VIDEO]

Strade allagate, traffico rallentato e disagi sia a Pescara che a Montesilvano nella mattinata di mercoledì 22 novembre a causa della pioggia battente e del vento forte.

Già dalla serata di ieri, come fanno sapere da Ambiente spa, sono stati rimodulati i servizi di igiene urbana in modo da garantire, nei limiti del possibile, la pulizia dei tratti di strade più a rischio allagamento. Sono state potenziate le operazioni di pulizia dei tombini e lo spazzamento ha interessato maggiormente le vie dove sono presenti le foglie e dove si registrano maggiori disagi in occasione delle piogge intense come ad esempio via Tirino, viale Pindaro, viale Marconi e traverse via della Bonifica.

«Dalla scorsa notte», riferisce il presidente di Ambiente spa, Ricardo Chiavaroli, con i nostri operatori stiamo intervenendo sui tombini in città per limitare i danni di allagamenti dovuti alla pioggia insistente. Ringrazio gli addetti impegnati sul campo e chiedo pazienza ai cittadini; solo a Pescara vi sono oltre 20mila tombini e le otturazioni non dipendono dalla sola pulizia (che effettuiamo costantemente) ma dalla impossibilità della rete idrica di assorbire grandi quantità d’acqua tutte di colpo».

Tra i vari allagamenti c'è quello segnalato da un cittadino in strada Vecchia Fontanelle: «Abbiamo segnalato più volte la situazione anche al comune e ad Ambiente. Gli scarichi sono ostruiti e alla prima pioggia questo è il risultato. Speriamo di non dover passare un altro inverno con l’acqua putrida che ricopre tutto». A Montesilvano allagamenti nelle strade in zona pineta e a ridosso del lungomare, allagato il sottopasso di viale Europa con iun furgone rimasto bloccato.