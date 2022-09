Strada Colle Pizzuto al buio da una settimana, scatta la protesta

Strada Colle Pizzuto è al buio da circa una settimana. Un residente segnala infatti a IlPescara.it che le case della zona sono senza corrente elettrica: "Il bello - ci spiega l'uomo - è che io personalmente ho chiamato per ben tre volte il numero verde dedicato all'illuminazione pubblica, assicurandomi la riparazione. Ho fatto chiamare anche dalla polizia municipale ma, ad oggi, non è ancora cambiato niente".

Il cittadino chiede dunque una rapida soluzione a questo problema da parte degli Enti preposti, perché la situazione sta diventando sempre più difficile: "Purtroppo qui dove abitiamo noi è piena periferia e, di conseguenza, senza luce c'è un buio pesto", conclude.

Il vice sindaco Gianni Santilli, da noi interpellato, afferma: "Cercherò di risolvere subito la questione come già fatto nei giorni scorsi per via Zeno. Queste cose non dovrebbero mai succedere, ma risolveremo al più presto. Secondo ciò che mi è stato riferito, il consorzio di Bonifica avrebbe fatto lì dei lavori e, a quanto sembra, sarebbe stata intaccata anche la linea elettrica, che ora dunque dovrà essere ripristinata. Ad ogni modo, i tecnici si sono già attivati con un mini scavatore per rifare la linea".