Strada allagata in via Anelli, difficoltà per l'ingresso a scuola

Strada completamente allagata e difficoltà per l'ingresso degli alunni nella scuola Malaguzzi.

È successo nella mattinata odierna, martedì 10 gennaio, in via Anelli a Pescara.

A causa della copiosa pioggia caduta nel corso della notte la strada nella zona Alcione si è allagata.

Di conseguenza non è stato agevole l'ingresso a scuola per gli alunni accompagnati dai genitori. Per fortuna però non ci sono state ulteriori criticità a causa degli allagamenti visto che questa mattina non sono stati eseguiti interventi da parte dei vigili del fuoco.