Sterpaglie a fuoco, ancora roghi a Città Sant'Angelo [FOTO]

In azione carabinieri e vigili del fuoco. Nessun danno a persone o cose. Sono in corso accertamenti per verificare la natura degli incendi

Città Sant'Angelo brucia ancora. Oggi, poco dopo le ore 5, i carabinieri del radiomobile e quelli della locale stazione sono intervenuti in via Ranalli per un principio di incendio di sterpaglie che stava coinvolgendo la porzione di una baracca adibita a rimessaggio di attrezzi agricoli. Le fiamme sono state domate da una squadra dei vigili del fuoco. Nessun ferito si è registrato, mentre sono in corso accertamenti per stabilire le cause del rogo.

In tarda mattinata i militari dell'Arma sono stati chiamati a una nuova operazione, stavolta in via Borsellino - zona Fonte Umana per un principio di incendio di sterpaglie (circa 5000 mq) che è stato prontamente domato grazie al tempestivo intervento degli stessi carabinieri, della protezione civile di Città Sant'Angelo e dei vigili del fuoco di Montesilvano, con questi ultimi che hanno anche fatto rimuovere i mezzi presenti nel vicino piazzale di via Teramo ed evacuato due famiglie in via precauzionale. Nessun danno a persone o cose. Sono in corso accertamenti per verificare la natura dell'incendio.