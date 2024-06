Trafugata la statua di San Pio davanti alla chiesa di Silvi nord

Una statua in bronzo san Pio è stata trafugata nei giorni scorsi a Silvi. L'episodio, come confermato dalla polizia locale e dalla parrocchia di riferimento, è avvenuto davanti all'ingresso della chiesa di Silvi Nord, che fa parte della parrocchia di Santa Maria dell'Assunta nella notte fra domenica 16 e lunedì 17 giugno. Ignoti, infatti, sono riusciti a staccare la statua dello scultore Nicola Battaglia, dalla colonna in marmo che la reggeva, dandosi poi alla fuga.

Sconcerto fra i parrocchiani e i residenti della zona per un gesto che colpisce soprattutto dal punto di vista emotivo ed ora la polizia municipale, assieme alle forze dell'ordine, indaga per capire se si sia trattato di un gesto vandalico oppure di un furto mirato. La chiesa di Silvi Nord, dedicata proprio a San Pio e a Massimiloiano Kolbe, è stata inaugurata appena 12 anni fa.