Minaccia e perseguita la ex: divieto di avvicinamento e sequestro di un'arma per un pescarese

Un 53enne di Pescara è stato sottoposto al provvedimento del divieto di avvicinamento dalla ex compagna, che lo aveva lasciato mesi fa ma che l'uomo aveva continuato a perseguitare e minacciare. La donna si è recata qualche giorno fa in questura per denunciare l'ex compagno e confidando agli agenti di vivere una situazione d'ansia e di timore per la propria incolumità e dei suoi familiari.

Il primo accertamento compiuto dai poliziotti ha riguardato il possesso di armi e la divisione polizia amministrativa e sociale si è resa conto che l’uomo aveva acquistato un revolver Smith Wesson 38 special e due scatole di munizioni in un’armeria di Pescara, proprio il giorno prima della denuncia della donna procedendo immediatamente al sequestro cautelativo dell’arma e delle munizioni.

Il gip del tribunale ha firmato l'ordinanza di misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa che gli è stata notificata dalla squadra mobile.