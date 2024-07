Pulizia e decoro "inesistenti" sulla Strada Parco: bottiglie, cartacce e altri rifiuti lasciati a terra

Bottiglie vuote, alcune anche rotte, bicchieri di plastica e rifiuti vari. Appare così un punto dell’ex tracciato ferroviario, meglio noto come strada parco, all’indomani di un sabato di luglio, quando alcuni giovani avrebbero trascorso delle ore in compagnia proprio lì, noncuranti di lasciare l’area pulita una volta terminata la serata. Le foto (pubblicate in questo articolo) sono state postate sulla pagina facebook del comitato "Strada parco bene comune" e non lasciano spazio a fraintendimenti.

Secondo quanto si legge nel post, dei ragazzi (donne e uomini), presumibilmente maggiorenni, sono arrivati sul posto poco prima della mezzanotte, da punti diversi, in auto parcheggiare nelle vie laterali. La comitiva si sarebbe fermata su due panchine della strada parco per chiacchierare e per bere birra e altre bevande alcoliche.

Poi, però, sarebbero andati via lasciando a terra i rifiuti, compresa una bottiglia di vetro rotta avvolta in un sacchetto di plastica. Il tutto, a pochi metri di distanza dai cassonetti per la raccolta differenziata.

Non è la prima volta che la strada parco viene lasciata in pessime condizioni. Spesso, soprattutto nel tratto vicino a viale Muzii, si notano bottiglie di vetro lasciate sul muretto, cartecce e altra sporcizia.