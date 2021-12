Spoltore, automobilista danneggia rotatoria a Villa Raspa e fugge: indaga la polizia municipale

Un automobilista, non ancora identificato, nella notte fra sabato 11 e domenica 12 dicembre ha travolto con la sua vettura una rotatoria spartitraffico a Villa Raspa di Spoltore. Come riporta Spoltore Notizie, l'impatto ha gravemente danneggiato la segnaletica e la cartellonistica presente facendo finire a terra il materiale. Il conducente però, non ha allertato le forze dell'ordine e si è dileguato senza segnalare l'accaduto. Del caso si sta occupando la polizia locale di Spoltore che ha avviato le indagini e sta esaminando le immagini di videosorveglianza per cercare di risalire all'autore del danno.