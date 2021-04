Tragedia a Spoltore, giovane di 23 anni trovato senza vita [FOTO]

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe uscito di casa intorno alle 8 per accompagnare il suo cane nella consueta passeggiata. Dopo alcune ore, non vedendolo rientrare, i genitori si sono allarmati

Tragedia a Spoltore, dove questa mattina un giovane di 23 anni è stato trovato senza vita. Come riporta Spoltore Notizie, infatti, il corpo del ragazzo è stato rinvenuto nei pressi del parcheggio dell'ufficio postale. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe uscito di casa intorno alle 8 per accompagnare il suo cane nella consueta passeggiata. Dopo alcune ore, non vedendolo rientrare, i genitori si sono allarmati.

Il ragazzo, contattato al cellulare, non ha mai risposto, e così i suoi cari sono usciti per cercarlo insieme ad alcuni conoscenti. A fare la drammatica scoperta è stato un vicino di casa, che ha riconosciuto il cane del 23enne nelle campagne adiacenti al Convento. A quel punto, riferisce Spoltore Notizie, sono stati chiamati i soccorsi, che non hanno potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso. Sul posto, oltre a un’ambulanza della Misericordia, anche la polizia locale di Spoltore e i carabinieri.